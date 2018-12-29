На Тамбовщине в пожаре погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 11:42 2018-12-29T11:43:08+03:00

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Пожар, в котором погибли четыре человека, произошел в Сампурском районе в селе Сатинка около 6 утра 29 декабря. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области из горящего дома смогли спастись женщина с ребенком. На момент возгорания внутри находились еще четыре человека.

- При тушении пожара спасатели обнаружили тела четырех погибших, в том числе пятилетнего ребенка, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.