Новую школу в Мичуринске откроют в 1 сентября: по зданию провели экскурсию

СЕГОДНЯ 17:21 2018-12-29T17:21:19+03:00

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Новый глава Мичуринска Максим Харников собрал педагогическую общественность города, родителей и руководителей сферы образования для того, чтобы обсудить вопрос строительства новой школы и подготовки ее к новому учебному году.

- В связи с изменением срока сдачи объекта, периодически вокруг школы возникает социальная напряженность. Мы хотим, чтобы вы своими глазами увидели, на каком этапе находятся работы на объекте, и сами оценили его состояние, - сказал Максим Харников.

Фото: пресс-служба администрации Мичуринска

Строительство школы на 1275 мест в Мичуринске на территории микрорайона «Прогресс» началось в 2017 году.

- На эти цели выделено около 1 миллиарда 60 миллионов рублей. Из них 885 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Из общей суммы собственно на возведение нового здания направлено около 877 миллионов рублей. 183 миллиона рублей - средства на закупку современного оборудования, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Генподрядной организацией строительства нового объекта стало АО «АИЖК Тамбовской области», проектной организацией - АО «Стройизыскания».

Теперь школа должна открыть свои двери для учеников 1 сентября 2019 года. На данный момент на объекте завершаются общестроительные работы, ведется отделка помещений.

- Мы очень придирчиво смотрим, все ли работы исполняются строго по проекту, не допускаем никаких отклонений. Нам нужна школа инновационного типа, и она такой и будет. Именно эту, мичуринскую школу, мы будем презентовать перед международным научным сообществом, перед Академией наук России, - сказала вице-губернатор Наталья Астафьева. - Когда обнаружили, что в наружных панелях есть пустоты, губернатор потребовал их демонтировать и переустановить. Мы изучаем каждый сантиметр нового здания. Оно должно быть современным, удобным и, конечно, безопасным.

Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области

К школе пострили дорогу. Сейчас в Мичуринске пересматривают схему движения общественного транспорта с учетом открытия нового учебного заведения.

Родители с интересом ходили по кабинетам новой школы. Их интересовало все: какие материалы применяются, как будет организован учебный процесс, где будут обедать и переодеваться дети.

- Впечатляет масштаб новой школы и те интересные дизайнерские решения, которые были найдены. Все сомнения и все слухи развеялись. Несмотря на то, что мы живем достаточно далеко от новой школы, я готова перевести сюда детей, - цитирует пресс-служба региональной администрации председателя родительского комитета школы №19, мать двух сыновей 14 и 15 лет, Галину Семенову.