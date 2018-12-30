2018-12-30T09:21:48+03:00
Общество

Тамбовскому школьнику, выздоравливающему после ДТП, необходим дорогостоящий протез

Он попал под колеса большегруза
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Тамбовской областиФото: пресс-служба администрации Тамбовской области
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15-летний тамбовский школьник Кирилл Кузнецов летом попал под колеса грузовика на улице Свободной. Несмотря на тяжелое состояние и временную остановку сердца, врачи сделали все возможное, чтобы сохранить подростку жизнь.

Многодетную семью, в которой живет Кирилл, накануне навестили тамбовские чиновники.

Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области

Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области

- Сейчас Кирилл проходит реабилитацию, поэтому праздник от регионального отделения Российского детского фонда пришел к мальчику домой. К Новому году мальчик получил портативную музыкальную колонку, именно об этом подарке он просил в письме Деда Морозу, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

У ребенка есть еще одно желание - поскорей вернуться в класс и снова сесть за парту. Свою жизнь Кирилл планирует посвятить математике, именно этот предмет он любит больше всего. Сейчас он на домашнем обучении от своей школы "Сколково-Тамбов". И по итогам полугодия - снова в числе отличников.

- В настоящее время семье Кузнецовых необходима помощь для покупки дорогостоящего протеза. Для этого необходимо собрать более миллиона рублей. Мальчику будет оказана необходимая помощь от руководства региона. Все неравнодушные тамбовчане также могут помочь Кириллу. В ближайшее время будет открыт благотворительный счет на его имя, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбова.

Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области

Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области

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