Тамбов и Мичуринск свяжет новый автобусный маршрут

СЕГОДНЯ 14:40 2018-12-29T14:40:02+03:00

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Для улучшения транспортного обслуживания жителей и гостей региона с 28 декабря начал работу дополнительный рейс по маршруту №501 «Тамбов-Мичуринск». Отправление автобуса от автовокзала «Тамбов» - в 19.45. Приобрести билет на автобус можно в кассах и на официальном сайте тамбовского автовокзала.

- Новый маршрут организован управлением автомобильных дорог и транспорта области по многочисленным просьбам пассажиров, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Кроме того, пассажиров скоростного поезда «Москва-Воронеж», прибывающих в Мичуринск в 21.10, ждет еще одно новшество. Теперь они могут приобрести билет на автобусный трансферный рейс отправлением от 21.25 от вокзала станции Мичуринск Воронежский в Тамбов на официальном сайте автовокзала.