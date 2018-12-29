2018-12-29T14:40:02+03:00
Общество

Тамбов и Мичуринск свяжет новый автобусный маршрут

Отправление из областного центра - в 19.45
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Тамбовской областиФото: пресс-служба администрации Тамбовской области
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Для улучшения транспортного обслуживания жителей и гостей региона с 28 декабря начал работу дополнительный рейс по маршруту №501 «Тамбов-Мичуринск». Отправление автобуса от автовокзала «Тамбов» - в 19.45. Приобрести билет на автобус можно в кассах и на официальном сайте тамбовского автовокзала.

- Новый маршрут организован управлением автомобильных дорог и транспорта области по многочисленным просьбам пассажиров, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Кроме того, пассажиров скоростного поезда «Москва-Воронеж», прибывающих в Мичуринск в 21.10, ждет еще одно новшество. Теперь они могут приобрести билет на автобусный трансферный рейс отправлением от 21.25 от вокзала станции Мичуринск Воронежский в Тамбов на официальном сайте автовокзала.

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