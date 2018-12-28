2018-12-28T15:43:26+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных картPCI DSS

Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие основному стандарту в области безопасности данных, разработанному международными платежными системами с целью обеспечения защиты операций, совершаемых с использованием платежных карт, и данных самих платежных карт
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Стандарт представляет собой совокупность 12 детализированных требований по обеспечению безопасности данных о держателях платёжных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций. Актуальность защиты обеспечивается непрерывным мониторингом и регулярным аудитом в соответствии с установленными процедурами.Согласно требованиямСтандарта версии 3.2 реализованадвухфакторная аутентификация сотрудников Банка для доступа в среду обработки данных платежных карт, внедрены процессы для повышения степени защищенности систем Банка, дважды в год проводится тестирование на проникновение для проверки используемых способов защиты.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является одним из лидеров российского рынка банковских карт (в том числе – входит в Топ-10 эмитентов карт «Мир») и одним из крупнейших эквайреров России, обслуживая по спонсорским программам более 60банков в российских и международных платежных системах.

Такжев 2018 году Банк внедрилновые системы защиты банкоматов и банковских платежных терминалов, установил банкоматы с функцией рециркуляции наличности, запустилобновленную систему лояльности для клиентов-держателей платежных карт, системуReal-TimeMarketing, позволяющуюповысить эффективность коммуникаций с клиентами,а также реализовал другие проекты, направленные на повышение качества обслуживания клиентов.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 800-250-57-57 или на сайте Банка УРАЛСИБ. На правах рекламы.

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