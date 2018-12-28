2018-12-28T14:28:01+03:00
Общество

12 выросшим детям-сиротам вручили ключи от новых квартир в Тамбове

Все жилье - с социальной отделкой
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: Ирина Харитонова, "Фейсбук" группа "За Никитина"Фото: Ирина Харитонова, "Фейсбук" группа "За Никитина"
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28 декабря начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова поздравила с новосельем 12 детей из числа сирот и вручила ключи от их новых квартир. Торжество прошло во дворе дома №335 по улице Мичуринской, где теперь и будут жить новоселы.

Фото: Ирина Харитонова, "Фейсбук" группа "За Никитина"

Фото: Ирина Харитонова, "Фейсбук" группа "За Никитина"

- Все жилые помещения представляют собой благоустроенные однокомнатные квартиры с социальной отделкой площадью от 29 до 37 квадратных метров, отнесенные к специализированному жилищному фонду области, и находятся в оперативном управлении государственных учреждений социального обслуживания, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Новоселам оказывается помощь в обустройстве квартир, трудоустройстве, в оформлении документов на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Фото: Ирина Харитонова, "Фейсбук" группа "За Никитина"

Фото: Ирина Харитонова, "Фейсбук" группа "За Никитина"

За последние четыре года, по данным ведомства, в Тамбовской области для детей-сирот приобретено 1 тысяча 231 квартира на первичном рынке жилья. Это жилье было построено или приобретено в Тамбове, Моршанске, Рассказово, Кирсанове, Мичуринске, а также в Тамбовском, Мичуринском, Первомайском, Петровском, Знаменском и Мордовском районах.

Фото: Ирина Харитонова, "Фейсбук" группа "За Никитина"

Фото: Ирина Харитонова, "Фейсбук" группа "За Никитина"

- В 2018 году приобретено 275 квартир. На это потрачено более 300 миллионов рублей, где подавляющая часть (250 миллионов) - средства областного бюджета, остальные деньги из федеральной казны, - отметили в региональной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области

Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области

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