В Тамбове вор украл из больничной палаты планшет

СЕГОДНЯ 11:13 2018-12-29T11:13:06+03:00

Мужчина не в первый раз обворовывает людей

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В дежурную часть отдела полиции № 1 города Тамбова поступило сообщение о краже в одном из медучреждений областного центра. Выяснилось, что неизвестный украл прямо из больничной палаты у 23-летнего парня планшетный компьютер марки «BQ». Вор воспользовался тем, что владельца техники не было в помещении.

Полицейские установили, что к краже причастен 30-летний мужчина. Его задержали и доставили в отдел полиции для дачи показаний. Он признался, что украл планшет и пользовался им.

- Установлено, что ранее задержанный тамбовчанин уже совершал подобные кражи. В настоящий момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.