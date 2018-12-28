Вдова тамбовского ветерана 6 лет не может получить квартиру

СЕГОДНЯ 16:51 2018-12-28T16:51:53+03:00

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Жительница Ржаксинского района, которая является вдовой ветерана Великой Отечественной войны и имеет право на улучшение жилищных условий за счет государства, вот уже шесть лет не может получить квартиру.

Дело в том, что в 2012 году, получив сертификат на приобретение жилья, жительница Ржаксинского района, которой сейчас 83 года, решила переехать в Тамбов, чтобы жить рядом со своими детьми. Средства сертификата пенсионерка вложила в долевое строительство дома №30а, которым должна была заниматься фирма «Юкон». Однако, вдова ветерана, как и сотни тамбовчан стали жертвой мошенника — гендиректора строительной компании Анатолия Гордеева. Он похитил более 300 миллионов средств дольщиков, за что его приговорили к 7,5 годам колонии. Четыре стройки «Юкона» оказались заморожены. На сегодняшний день решена проблема дольщиков лишь одного дома, расположенного на севере Тамбова.

Согласно «Дорожной карте» разработанной администрацией Тамбовской области, участники долевого строительства, которые приобретали квартиры в Тамбове на ул. Сенько, 9а, должны были получить ключи несколько дней назад, но торжественное мероприятие по неизвестным причинам перенесли. В подвешенном состоянии находится и ситуация с дольщиками, которые покупали у «Юкона» в поселке Строитель. Так как строительство этого дома признали нецелесообразным, людям пообещали предоставить жилые помещения в Тамбове. Исходя из сроков, указанных в «Дорожной карте», договора на новые жилые помещения с дольщиками должны были заключить в 4 квартале 2018 года, однако до сих пор эти планы не реализованы.

Что касается дольщиков по улице Московской, 30а, они должны получить свои квартиры в 4-м квартале 2019 года. То есть вдове ветерана придется ждать обещанной квартиры еще около года. За защитой пожилая женщина обратилась к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину.

- Уполномоченный обращался в управление государственного строительного надзора области, ООО «АИЖК Строй», администрацию Тамбовской области с просьбой, учитывая преклонный возраст и социальный статус женщины рассмотреть возможные варианты решения ее жилищной проблемы в индивидуальном порядке, в том числе предоставления ей квартиры в другом доме, а также оказания иной поддержки, - рассказали в аппарате Уполномоченного по правам человека. - Однако, в поступивших к Уполномоченному ответах констатируется, что с учетом социального статуса заявительницы в списках пострадавших граждан объекта по ул.Московская, 30а она значится под вторым номером. При наличии финансовых возможностей будет рассмотрен вопрос о предоставлении ей жилого помещения в другом объекте. Однако, как сообщило Уполномоченному ООО «АИЖК Строй», на текущий момент финансовых источников для расселения не предусмотрено.