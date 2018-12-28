2018-12-28T17:27:02+03:00
Общество

Роспотребнадзор проконсультирует тамбовчан по услугам такси

Открылась специальная «горячая линия»
Ксения АЛЕШИНА
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Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области с 27 декабря запустило «горячую линию» по услугам такси и каршеринга - системой поминутного проката автомобиля. Специалисты проконсультируют тамбовчан до 15 января в рабочие дни с 9 до 16 часов по телефону 8 (4752) 48-03-82.

Кроме того «горячая линия» по данной тематике будет работать и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области», также до 15 января с 9 до 16 часов. Телефон - 8 ( 4752) 72-03-19.

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