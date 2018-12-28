Тамбовчанин ушел из дома и пропал без вести

СЕГОДНЯ 16:14 2018-12-28T16:14:53+03:00

Вот уже почти два месяца о мужчине ничего неизвестно Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

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В Тамбове следователи устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения 32-летнего Баженова Антона Борисовича. Мужчина ушел из дома 2 ноября текущего года, расположенного по улице Гастелло, 30. С этих пор его никто не видел.

Приметы пропавшего: рост 182 см, среднее телосложение, волосы русые, глаза серо-зеленые.

В день исчезновения на мужчине были брюки спортивные черного цвета, желтая куртка без капюшона, черная шапка с серым рисунком, ботинки разного цвета.

- Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения Баженова А.Б. и (или) его местонахождении, следственные органы просят обратиться по телефону 8 (4752) 75-94-11 (г. Тамбов), - обращается к тамбовчанам пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.