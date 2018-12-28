Тамбовские автоинспекторы уделят внимание безопасности школьников на дорогах

СЕГОДНЯ 14:56 2018-12-28T14:56:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Совсем скоро для тамбовских школьников наступят долгожданные зимние каникулы. В целях их безопасности на дорогах региональным УГИБДД и управлением образования и науки области было принято решение провести на территории Тамбовщины с 28 декабря 2018 года по 9 января 2019 года профилактическое мероприятие «Зимние каникулы».

- Пристальное внимание сотрудниками Госавтоинспекции будет уделено проверкам состояния улично-дорожной сети в зонах массового притяжения детей и подростков, в том числе в местах установки новогодних елок, расположенных вблизи проезжей части. Инспекторы ДПС будут строже относиться к нарушителям за неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также за такие грубые нарушения Правил дорожного движения, как превышение скоростных режимов и не предоставление преимущества движения пешеходам. Маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к местам массового скопления детей, а сотрудники будут уделять повышенное внимание к детям-пешеходам и нарушениям правил дорожного движения, допускаемых детьми и использованию ими световозвращающих элементов, - комментируют в УГИБДД по Тамбовской области.

Отметим, что по итогам 11 месяцев текущего года в Тамбовской области зарегистрировано 147 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых четыре ребенка погибли и 159 получили ранения.