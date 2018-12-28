2018-12-28T14:56:21+03:00
Общество

Тамбовские автоинспекторы уделят внимание безопасности школьников на дорогах

Сотрудники регионального ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Совсем скоро для тамбовских школьников наступят долгожданные зимние каникулы. В целях их безопасности на дорогах региональным УГИБДД и управлением образования и науки области было принято решение провести на территории Тамбовщины с 28 декабря 2018 года по 9 января 2019 года профилактическое мероприятие «Зимние каникулы».

- Пристальное внимание сотрудниками Госавтоинспекции будет уделено проверкам состояния улично-дорожной сети в зонах массового притяжения детей и подростков, в том числе в местах установки новогодних елок, расположенных вблизи проезжей части. Инспекторы ДПС будут строже относиться к нарушителям за неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также за такие грубые нарушения Правил дорожного движения, как превышение скоростных режимов и не предоставление преимущества движения пешеходам. Маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к местам массового скопления детей, а сотрудники будут уделять повышенное внимание к детям-пешеходам и нарушениям правил дорожного движения, допускаемых детьми и использованию ими световозвращающих элементов, - комментируют в УГИБДД по Тамбовской области.

Отметим, что по итогам 11 месяцев текущего года в Тамбовской области зарегистрировано 147 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых четыре ребенка погибли и 159 получили ранения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
12 выросшим детям-сиротам вручили ключи от новых квартир в Тамбове
В Тамбове на площади им. Ленина запретят остановку транспорта
Воронежец обманул в Тамбове пензенца, "прикарманив" 3 тонны скумбрии
Жительница Тамбовской области лишилась 27 тысяч рублей, пытаясь оформить кредит
Тамбовская полиция переводится на усиленный вариант несения службы
В Тамбовской области мужчина украл алкоголь с прилавка магазина
Под Тамбовом «Kia Ceed» врезался в «Chevrolet Niva»: есть пострадавшая
Тамбовчан приглашают на новогодние ярмарки
В Тамбове трое жителей Северного Кавказа предстанут перед судом за кражу 2 млн рублей
Лучшие тамбовские спасатели получили награды
В Тамбовской области женщина вынесло золото из дома знакомого пенсионера
В центре Тамбова закроют три школы
Объявлена первая тройка участников рок-фестиваля «Чернозем-2019» в Тамбове
Ритуальщики бесплатно проконсультируют тамбовчан
В тамбовском селе бомж зарезал приятеля кухонным ножом