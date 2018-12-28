Воронежец обманул в Тамбове пензенца, "прикарманив" 3 тонны скумбрии

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-28T13:25:15+03:00

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Сотрудники уголовного розыска задержали в Тамбове жителя Воронежа, совершившего мошенничество на полмиллиона рублей. Под предлогом покупки замороженной рыбы весом 3 тонны он завладел товаром, который перепродал в Саратове.

- В середине ноября к пензенскому предпринимателю, занимающемуся оптовыми продажами замороженной рыбы, обратился некий человек, который готов был приобрести партию скумбрии общим весом 3 тонны. Мужчины договорились о сделке, на электронную почту продавца поступили копии банковских платежных документов на общую сумму около полумиллиона рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Проверить платеж в тот же день предприниматель не смог, так как была суббота, а покупатель торопил с отправкой товара.

Мужчины договорились о перевозке партии рыбы из Пензы в Мичуринск, но в пути покупатель изменил место приема товара на Тамбов. На одной из оптовых баз на улице Ипподромной областного центра произошла отгрузка товара.

В понедельник пензенский предприниматель выяснил в банке, что полученные платежные документы являются поддельными, в реальности такой фирмы-покупателя не существует, поэтому и деньги за отпущенный товар не поступили на расчетный счет продавца. Обманутый предприниматель приехал в Тамбов и обратился в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий под подозрение попал 52-летний житель Воронежа, ранее судимый. Его задержали и доставили в Тамбов, - отметили в полиции. - Мужчина признался в мошенничестве и рассказал, что сразу после отгрузки в Тамбове рыба была перегружена в другой грузовик и перепродана в Саратове.

В отношении воронежца стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».