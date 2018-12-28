Жительница Тамбовской области лишилась 27 тысяч рублей, пытаясь оформить кредит

СЕГОДНЯ 12:17 2018-12-28T12:20:11+03:00

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Женщина из Кирсановского района попалась на уловку мошенников. Под предлогом помощи в оформлении кредита злоумышленники завладели ее денежными средствами.

- 45-летней жительнице деревни Змеевка потребовалось оформить кредит. В интернете она увидела объявление, в котором предлагалась помощь в оформлении нужной ей услуги, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - 27 декабря потерпевшая, не подозревая подвоха, отправилась к ближайшему терминалу. И за выполнение услуги перевела на счет злоумышленника 27 тысяч рублей. Только спустя некоторое время она осознала, что попалась на уловку мошенников и обратилась в полицию.

В настоящее время стражи порядка ведут розыскные мероприятия, устанавливают лиц, причастных к совершению этого преступления.