Тамбовская полиция переводится на усиленный вариант несения службы

СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-28T12:03:56+03:00

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Полицейские готовятся к охране общественного порядка в новогодние и рождественские праздники. С 29 декабря по 9 января личный состав тамбовской полиции будет переведен на усиленный вариант несения службы. Всего в охране общественного порядка в дни праздников будет задействовано более 2 тысячи сотрудников полиции. Помогать им будут порядка 200 общественников, дружинников, казаков и сотрудников ЧОП.

- За 2 часа до начало любого праздничного мероприятия сотрудники полиции будут обследовать место его проведения на предмет антитеррористической защищенности. Вход на все мероприятия будет осуществляться с использованием стационарных и ручных металлодетекторов, - отмечают в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

Стражи порядка также обращаются к жителям и гостям области о необходимости соблюдения мер антитеррористической безопасности. Основное правило - быть бдительными и осторожными. Кроме того, полицейские рекомендуют обращать внимание на поведение окружающих, подозрительных людей, на любые подозрительные мелочи, бесхозные и не соответствующие обстановке предметы. А при обнаружении бесхозных коробок, пакетов и других посторонних предметов - немедленно сообщить в полицию по телефону 02 или 102 - если с мобильного.