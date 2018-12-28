2018-12-28T11:47:05+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина украл алкоголь с прилавка магазина

Злоумышленнику выпить спиртное не удалось
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть полиции ОМВД по г. Котовску 27 декабря поступило сообщение о грабеже из местного магазина, расположенного на улице Посконкина. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал и выяснили, что неизвестный с прилавка открыто похитил алкогольные напитки и быстро покинул помещение.

Стражи порядка изъяли запись с камеры видеонаблюдения, по которой составили описание злоумышленника. Вором оказался 43-летний мужчина, которого вскоре задержали. При себе у него обнаружили украденный алкоголь. Спиртное изъяли и вернули магазину.

- Задержанного доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. В настоящий момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - прокомментировали в УМВД России по Тамбовской области.

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