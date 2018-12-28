2018-12-28T10:36:36+03:00
Происшествия

Под Тамбовом «Kia Ceed» врезался в «Chevrolet Niva»: есть пострадавшая

Авария случилась на «Южном обходе города»
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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27 декабря в 8 часов 50 минут на 4 километре автодороги «Южный обход города Тамбова», проходящей по территории Тамбовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- Водитель автомобиля «Kia Ceed», 30-летний мужчина, не учел дорожное покрытие и скорость движения, в результате чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Chevrolet Niva» под управлением 55-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии пассажир «Kia Ceed» - 24-летняя девушка получила ранения и была осмотрена на месте происшествия бригадой скорой медицинской помощи.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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