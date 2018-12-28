2018-12-28T10:04:32+03:00
Общество

Тамбовчан приглашают на новогодние ярмарки

Одна пройдет до нового года, вторая - после
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В период новогодних праздников на территории региона развернется предновогодняя ярмарочная торговля. Жители Тамбовщины, как сообщает пресс-служба областной администрации, смогут приобрести продукцию местных производителей по ценам ниже рыночных.

В Тамбове такая ярмарка будет работать с 28 по 30 декабря. Торговля развернется на улице Базарной недалеко от Пенсионного фонда с девяти утра до шести вечера.

А уже в новом 2019 году 13 января у дворца спорта «Кристалл» состоится гастрономический фестиваль тамбовских брендов «Тамбовский волк» с проведением праздничного концерта, конкурсов, игр.

Не останутся в стороне и другие муниципальные образования области. Там тоже пройдут ярмарки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбове трое жителей Северного Кавказа предстанут перед судом за кражу 2 млн рублей
Лучшие тамбовские спасатели получили награды
В Тамбовской области женщина вынесло золото из дома знакомого пенсионера
В центре Тамбова закроют три школы
Объявлена первая тройка участников рок-фестиваля «Чернозем-2019» в Тамбове
Ритуальщики бесплатно проконсультируют тамбовчан
В тамбовском селе бомж зарезал приятеля кухонным ножом
Истории, которые греют душу
В Тамбове дорожники всю ночь боролись со снежной стихией
Более 30 тамбовских детей побывали на главной новогодней елке страны
На Тамбовщине водитель такси украл у клиентки сотовый телефон
На Тамбовщине работникам фирмы по выделке кожи и меха выплатили свыше 5 млн рублей долгов
На тамбовской трассе участниками аварии стали пять автомобилей: погиб 27-летний мужчина
17-летняя девушка получила ранения в перевернувшемся «Toyota Corolla»
В Тамбове обнаружили десять нелегальных елочных базаров
Следователи разыскивают 38-летнего тамбовчанина, пропавшего в октябре этого года
В Тамбовской области 9-летнего мальчика едва не убило упавшей с крыши наледью
Тамбовская Покровская ярмарка стала "Национальным событием России"
Тамбовчанин расправился со знакомой и бросил ее труп в заснеженном поле
В Тамбове освятят поклонный крест на месте разрушенного храма
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банковпо итогам 11 месяцев 2018 года
В Тамбове «Нива» протаранила автобус 23-го маршрута
Тамбовчане смогут сфотографироваться на ледяном троне
Тамбовчане «отбились» от строительства церкви на Центральном рынке?
Пожилой пешеход попал под колеса машины на Тамбовщине
Под Тамбовом в "лобовом" столкновении двух легковушек пострадали 9-летний ребенок и один из водителей
Тамбовские спортсмены завоевали "золото", "серебро" и "бронзу" на европейском первенстве по Фудокан карате