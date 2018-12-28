Тамбовчан приглашают на новогодние ярмарки

СЕГОДНЯ 10:04 2018-12-28T10:04:32+03:00

Одна пройдет до нового года, вторая - после

Изменить размер текста: A A

В период новогодних праздников на территории региона развернется предновогодняя ярмарочная торговля. Жители Тамбовщины, как сообщает пресс-служба областной администрации, смогут приобрести продукцию местных производителей по ценам ниже рыночных.

В Тамбове такая ярмарка будет работать с 28 по 30 декабря. Торговля развернется на улице Базарной недалеко от Пенсионного фонда с девяти утра до шести вечера.

А уже в новом 2019 году 13 января у дворца спорта «Кристалл» состоится гастрономический фестиваль тамбовских брендов «Тамбовский волк» с проведением праздничного концерта, конкурсов, игр.

Не останутся в стороне и другие муниципальные образования области. Там тоже пройдут ярмарки.