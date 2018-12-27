В Тамбове трое жителей Северного Кавказа предстанут перед судом за кражу 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:00 2018-12-27T18:00:21+03:00

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В Тамбове на днях закончено расследование уголовного дела о краже 2 миллионов рублей. Напомним, что 6 сентября текущего года на территории областного центра трое жителей республик Северного Кавказа совершили хищение денежных средств в особо крупном размере.

Полицейские установили, что мужчины вносили в банкоматы различных кредитных учреждений фальшивые купюры, достоинством 5 тысяч рублей. Средства поступали на банковские карты, которые они оформляли на бомжей. Затем злоумышленники сняли с них уже настоящие деньги и скрылись в неизвестном направлении.

В результате грамотно организованных оперативно-розыскных мероприятий, стражи порядка установили личности мужчин. На их поиски были направлены все наружные службы. Через две недели, когда злоумышленники вновь вернулись на Тамбовищину для совершения подобного преступления, их задержали на трассе «Тамбов-Воронеж». В машине «гастролеров» оперативники обнаружили еще несколько пачек с поддельными пятитысячными купюрами на сумму более 2,5 миллионов рублей.

- Следственным подразделением УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Следствием установлено, что в общей сложности подозреваемым удалось похитить путем внесения, так называемых, денежных «фантиков» в банкоматы около двух миллионов рублей. Весь период следственных действий подозреваемые находились в следственном изоляторе. В конце декабря расследование уголовного дела закончено, оно с обвинительным заключением передано в прокуратуру Ленинского района города Тамбова для утверждения. Законодательством предусмотрена ответственность до десяти лет лишения свободы. Ранее подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, - прокомментировали в прес-службе УМВД России по Тамбовской области.