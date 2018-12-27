2018-12-27T17:24:34+03:00
Общество

Лучшие тамбовские спасатели получили награды

27 декабря они отмечают профессиональный праздник
Ксения АЛЕШИНА
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В областном Пожарно-спасательном центре наградили лучших представителей этой профессии и подвели итоги уходящего годаВ областном Пожарно-спасательном центре наградили лучших представителей этой профессии и подвели итоги уходящего годаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Ежегодно, 27 декабря, по всей России отмечается День спасателя. По случаю праздника в областном Пожарно-спасательном центре наградили лучших представителей этой профессии и подвели итоги уходящего года.

Более 1,6 тысячи раз тамбовские спасатели выезжали на тушение пожаров и различных возгораний, им удалось спасти из огня свыше 40 человеческих жизней и материальных ценностей более чем на 114 миллионов рублей.

- Помимо обеспечения пожарной безопасности, на областной пожарно-спасательный центр возложена обязанность по поиску и спасению людей на водных объектах. С начала года сотрудники поисково-спасательного отряда в этом году совершили 374 выезда на различные происшествия. Водолазы более 1 тысячи раз спускались под воду. В результате спасено 56 человек, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

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