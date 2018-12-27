В Тамбовской области женщина вынесло золото из дома знакомого пенсионера
Украшения она сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на себя любимую
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В городе Рассказово полицейские раскрыли кражу золотых изделий из дома 76-летнего пенсионера, проживающего на улице 1-й Некрасовский переулок. Стражи порядка выяснили, что к ней причастна 46-летняя знакомая пожилого мужчины. Женщина пришла к нему в гости, и когда он отлучился из комнаты, стащила из шкафа украшения. Похищенное добро злоумышленница сдала в ломбард, потравив вырученные средства на личные нужды.
- Женщина признала свою вину. Решается вопрос о привлечении подозреваемой к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.