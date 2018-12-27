Объявлена первая тройка участников рок-фестиваля «Чернозем-2019» в Тамбове

СЕГОДНЯ 16:07 2018-12-27T16:07:08+03:00

Эти исполнители уже выступали на самом душевном событии года в разные годы

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В преддверии Нового года организаторы «Чернозема» решили сделать подарок любителям рок-музыки и объявили первых участников, которые выступят в 2019 году на юбилейном фестивале. Ими стали Княzz, Вадим Самойлов и Алиса. Этим исполнителям не впервой выступать на самом душевном событии года, многие поклонники рады, что любимые артисты повторно выйдут на сцену рядом с Татарским валом.

Напомним, что рок-фестиваль «Чернозем-2019» состоится 9, 10 и 11 августа. Билеты уже есть в продаже, однако с 1 января цена на них будет повышаться.