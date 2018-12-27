В тамбовском селе бомж зарезал приятеля кухонным ножом

СЕГОДНЯ 14:03 2018-12-27T14:03:32+03:00

Мужчина получил удар холодным оружием в грудь и скончался на месте

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На Тамбовщине ранее судимому 59-летнему мужчине без определенного места жительства вынесен приговор по уголовному делу об убийстве и незаконном проникновении в жилище.

Как установлено судом, в апреле 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения,

он пришел на подворье к жителю села Заворонежское, с которым ранее выпивал. Находясь на летней кухне, между ними произошел конфликт. Тогда мужчина взял со стола кухонный нож и ударил им приятеля в грудь. Потерпевший скончался на месте от проникающего ранения грудной клетки с повреждением сердца.

Убив собутыльника, мужчина пришел к жилому дому, расположенному недалеко от места происшествия, где умышленно сорвал навесной замок, и через открытую дверь проник внутрь. Там он пытался спрятаться от полиции, но вскоре был задержан.

- Согласившись с позицией государственного обвинителя о мере наказания, по совокупности совершенных преступлений и учитывая наличие в действиях подсудимого особо опасного рецидива преступлений, суд приговорил его к 12 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - прокомментировали в пресс-службе Прокуратуры Тамбовской области.