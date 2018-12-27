2018-12-27T13:01:38+03:00
Общество

В Тамбове дорожники всю ночь боролись со снежной стихией

С городских улиц вывезли 775 кубометров снега
Ксения АЛЕШИНА
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Дорожные рабочие убирают снег с улиц в две сменыДорожные рабочие убирают снег с улиц в две смены
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Из-за снегопада, накрывшего областной центр, дорожные рабочие были вынуждены трудиться всю ночь. Всего они вывезли с улиц Тамбова 775 кубометров снега и утром, 27 декабря, вновь вышли на уборку города.

- Было направлено более 170 рабочих и 80 единиц техники муниципального учреждения «Спецдорсервис», в том числе 21 машина спецтехники, 15 плужно-щеточных тракторов, 12 ЗИЛов, 8 КамАЗов, 8 фургонов, 5 автогрейдеров, 4 трактора с прямым ножом, погрузчики, роторы, - комментируют в информационном управлении администрации Тамбова.

Дорожники вывезли снежные валы с основных магистралей города, обработали дороги и тротуары, а также с помощью спецтехники расчищали от снега второстепенные улицы. Повышенное внимание сотрудники «Спецдорсервиса» уделяют Октябрьскому путепроводу.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

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