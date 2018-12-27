2018-12-27T12:07:42+03:00
Общество

Более 30 тамбовских детей побывали на главной новогодней елке страны

Традиционно праздник прошел в Кремле
Ксения АЛЕШИНА
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Мальчишкам и девчонкам подарили незабываемый праздникМальчишкам и девчонкам подарили незабываемый праздник
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От Тамбовской области на Общероссийской Кремлевской ёлке побывали 32 ребенка. В состав делегации вошли 14 девочек и 18 мальчиков из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, а также отличники учебы, победители и призеры конкурсов и фестивалей детского творчества.

По традиции, главная новогодняя елка страны проходила в Кремлевском дворце. В этом году темой представления стала «Тайна планеты Земля». Перед основным действием в фойе ребята приняли участие во всевозможных конкурсах и веселых играх. Они водили хороводы с аниматорами, переодетыми в любимых детских персонажей, пели песни и рассказывали сказки.

Не обошлось без сладких подарков, оформленных в виде Троицкой башни Московского Кремля. Также для детей провели экскурсии в в Московский планетарий и музей «Экспериментариум».

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

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