2018-12-27T11:17:34+03:00
Происшествия

На Тамбовщине водитель такси украл у клиентки сотовый телефон

Молодой шофер сознался в содеянном
Ирина БУРЯКОВА
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В ночь на 26 декабря в дежурную часть поступило сообщение от женщины о краже сотового телефона в Мичуринске. Потерпевшая рассказала полицейским, что мобильник пропал после ее поездки на такси накануне вечером.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 18-летний молодой человек. Работая водителем такси, он выполнял очередной заказ и, воспользовавшись невнимательностью женщины, которую подвозил, подозреваемый свободным доступом похитил принадлежащий ей телефон, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Задержанный дал признательные показания. Похищенный сотовый телефон стражи порядка вернули женщине, а также возбудили уголовное по статье «Кража». Виновному грозит наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

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