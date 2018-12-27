2018-12-27T11:00:03+03:00
Происшествия

На Тамбовщине работникам фирмы по выделке кожи и меха выплатили свыше 5 млн рублей долгов

Около 200 сотрудников наконец-то получили зарплату
Ксения АЛЕШИНА
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В производстве Рассказовского МСО СУ СК РФ по Тамбовской области находится уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора коммерческой организации, занимающейся выделкой кожи и меха, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».

Установлено, что руководитель фирмы более двух месяцев не выплачивал около 200 работникам зарплату. В итоге за сентябрь-октябрь этого года перед ними образовалась задолженности на сумму свыше 5 миллионов рублей.

- В рамках расследования, благодаря предпринятым следственным органом совместно с Государственной инспекцией труда в регионе мерам, работники организации в полном объеме получили невыплаченную заработную плату за указанный период, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, - В настоящее время по делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на окончание предварительного следствия.

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