На тамбовской трассе участниками аварии стали пять автомобилей: погиб 27-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:13 2018-12-27T10:13:46+03:00

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26 декабря в 9 часов 5 минут на 3 километре автодороги Северный обход города Тамбова, проходящей по территории Тамбовского района произошла серьезная авария, участниками которой стали сразу пять автомобилей, в том числе грузовая фура. Как сообщили в региональном УГИБДД, 27-летний водитель автомобиля «Kia Rio», не справился с управлением и его автомобиль занесло, машина выехала на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовой фурой «Scania» в составе полуприцепа «Шмитц», которой управлял 47-летний мужчина.

От удара большегруз «улетел» в кювет и перевернулся. После столкновения с фурой «Kia Rio» отбросило на автомобиль «Hyundai Santa FE». Обломками деталей стекла и пластика, отлетевших в результате столкновения автомобилей, повредило автомобиль «Lada Largus», под управлением 41-летнего мужчины, который двигался за автомобилем «Scania». Водитель этого автомобиля резко затормозил, после чего в него врезался едущий сзади «Богдан», за рулем которого находился 34-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Kia Rio» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. - Кроме того, различные травмы получили пассажиры автомобиля «Kia Rio», 33-летняя женщина и её четырёхлетняя дочь, а также водитель автомобиля «Scania». Пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки и в Детскую областную больницу.