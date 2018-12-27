2018-12-27T10:13:46+03:00
Происшествия

На тамбовской трассе участниками аварии стали пять автомобилей: погиб 27-летний мужчина

Еще три человека, в том числе четырехлетняя девочка, оказались в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
В аварии с участием пяти авто погиб 27-летний мужчинаВ аварии с участием пяти авто погиб 27-летний мужчинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

26 декабря в 9 часов 5 минут на 3 километре автодороги Северный обход города Тамбова, проходящей по территории Тамбовского района произошла серьезная авария, участниками которой стали сразу пять автомобилей, в том числе грузовая фура. Как сообщили в региональном УГИБДД, 27-летний водитель автомобиля «Kia Rio», не справился с управлением и его автомобиль занесло, машина выехала на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовой фурой «Scania» в составе полуприцепа «Шмитц», которой управлял 47-летний мужчина.

От удара большегруз «улетел» в кювет и перевернулся. После столкновения с фурой «Kia Rio» отбросило на автомобиль «Hyundai Santa FE». Обломками деталей стекла и пластика, отлетевших в результате столкновения автомобилей, повредило автомобиль «Lada Largus», под управлением 41-летнего мужчины, который двигался за автомобилем «Scania». Водитель этого автомобиля резко затормозил, после чего в него врезался едущий сзади «Богдан», за рулем которого находился 34-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Kia Rio» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. - Кроме того, различные травмы получили пассажиры автомобиля «Kia Rio», 33-летняя женщина и её четырёхлетняя дочь, а также водитель автомобиля «Scania». Пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки и в Детскую областную больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В тамбовском селе бомж зарезал приятеля кухонным ножом
Истории, которые греют душу
В Тамбове дорожники всю ночь боролись со снежной стихией
Более 30 тамбовских детей побывали на главной новогодней елке страны
На Тамбовщине водитель такси украл у клиентки сотовый телефон
На Тамбовщине работникам фирмы по выделке кожи и меха выплатили свыше 5 млн рублей долгов
17-летняя девушка получила ранения в перевернувшемся «Toyota Corolla»
В Тамбове обнаружили десять нелегальных елочных базаров
Следователи разыскивают 38-летнего тамбовчанина, пропавшего в октябре этого года
В Тамбовской области 9-летнего мальчика едва не убило упавшей с крыши наледью
Тамбовская Покровская ярмарка стала "Национальным событием России"
Тамбовчанин расправился со знакомой и бросил ее труп в заснеженном поле
В Тамбове освятят поклонный крест на месте разрушенного храма
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банковпо итогам 11 месяцев 2018 года
В Тамбове «Нива» протаранила автобус 23-го маршрута
Тамбовчане смогут сфотографироваться на ледяном троне
Тамбовчане «отбились» от строительства церкви на Центральном рынке?
Пожилой пешеход попал под колеса машины на Тамбовщине
Под Тамбовом в "лобовом" столкновении двух легковушек пострадали 9-летний ребенок и один из водителей
Тамбовские спортсмены завоевали "золото", "серебро" и "бронзу" на европейском первенстве по Фудокан карате