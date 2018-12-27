17-летняя девушка получила ранения в перевернувшемся «Toyota Corolla»
Авария случилась в Уваровском районе
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26 декабря в восемь часов вечера на 85 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский», проходящей по территории Уваровского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
- Водитель автомобиля «Toyota Corolla», 46-летняя женщина, допустила занос автомобиля с последующим опрокидыванием в кювет, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
В результате этой аварии ранения получила семнадцатилетняя пассажирка. Ее доставили в Уваровскую центральную районную больницу.
Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области