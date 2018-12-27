17-летняя девушка получила ранения в перевернувшемся «Toyota Corolla»

СЕГОДНЯ 10:01 2018-12-27T10:03:00+03:00

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26 декабря в восемь часов вечера на 85 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский», проходящей по территории Уваровского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

- Водитель автомобиля «Toyota Corolla», 46-летняя женщина, допустила занос автомобиля с последующим опрокидыванием в кювет, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В результате этой аварии ранения получила семнадцатилетняя пассажирка. Ее доставили в Уваровскую центральную районную больницу.