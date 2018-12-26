2018-12-26T18:00:48+03:00
Общество

В Тамбове обнаружили десять нелегальных елочных базаров

У предпринимателей не нашлось документов, разрешающих продажу новогодних деревьев
Ксения АЛЕШИНА
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В областном рейды сотрудники мэрии, полиции и налоговой службы инспектируют места продажи елокВ областном рейды сотрудники мэрии, полиции и налоговой службы инспектируют места продажи елок
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Десять точек несанкционированной торговли елками и соснами выявлено в ходе рейдов, которые провели представители администрации города Тамбова вместе с полицейскими и налоговиками. Обычно в таких случаях продавцов штрафуют, а их товар изымают.

- За торговлю в местах, не установленных органами местного самоуправления схемами размещения нестационарных торговых объектов, на граждан налагается административный штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 2 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей. Если продавец повторно нарушает закон в части торговли в неустановленных местах, сумма штрафа увеличится. Для граждан - от 2 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц - от 80 до 100 тысяч рублей, - говорит Зинаида Потапова, главный специалист комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова.

Напомним, что в областном центре в этом году насчитывается 156 официальных точек по продаже зеленых красавиц, расположенных по 82 адресам. Все продавцы должны обязательно иметь документы, позволяющие торговать новогодними деревьями и отчислять в местный бюджет налог.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

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