Следователи разыскивают 38-летнего тамбовчанина, пропавшего в октябре этого года

СЕГОДНЯ 17:03 2018-12-26T17:58:08+03:00

Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

Тамбовчан просят помощи в поисках мужчины Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

Сергей Брагин ушел из дома и не вернулся

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В Тамбове следователи устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 38-летнего Сергея Анатольевича Брагина. Мужчина покинул свой дом 13 октября текущего года и до сих пор о нем нет никаких вестей.

Приметы пропавшего: рост 176 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза серые, на левой руке чуть выше локтя шрам от операции.

В день исчезновения на Сергее были брюки светло-коричневого цвета, черный свитер, темно-коричневая куртка, черная шапка и черные ботинки.

- Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения Брагина С.А. и (или) его местонахождении, следственные органы просят обратиться по телефону 8 (4752) 75-94-11 (г. Тамбов), - обращается к тамбовчанам пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.