В Тамбовской области 9-летнего мальчика едва не убило упавшей с крыши наледью

СЕГОДНЯ 16:24 2018-12-26T16:50:06+03:00

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Тамбовчане несколько последних дней с опаской ходят мимо зданий, на которых из-за оттепели образовалась наледь и свисают сосульки. При этом коммунальные службы далеко не всегда оперативно успевают среагировать на капризы погоды, и речь идет не только о расчистке крыш. Зачастую возле опасных зданий нет даже сигнальных лент. К сожалению первые пострадавшие от оттепели не заставили себя долго ждать. 24 декабря трагедия едва не произошла в городе Мичуринске. Сорвавшаяся с крыши дома наледь упала на 9-летнего мальчика, который возвращался домой из школы. Инцидент случился на улице Лермонтова.

- Очевидцы произошедшего сразу вызвали «скорую помощь». Сейчас школьник находится в больнице. Врачи, предварительно, диагностировали у него сотрясение головного мозга, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - В момент схода наледи по периметру дома отсутствовали сигнальные ленты и объявления о возможном сходе с крыши снега или падении ледяных фрагментов. Следователи уже провели осмотр места происшествия, опросили пострадавшего мальчика и его родственников, очевидцев случившегося, руководство управляющей компании, обслуживающей данный дом, изъяли необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, уборка наледи и снега с крыш входит в обязанности управляющей компании. Услуга является обязательной и в случае ее неисполнения обслуживающим организациям грозит штраф. Если на крыше образовалось скопление и снега жильцам стоит обратиться в свою УК, а если реакции не последует — в прокуратуру или в региональное управление Госжилнадзора (тел. 8-4752-79-02-52).

Также жителей области призывают соблюдать несколько простых правил, которые помогут избежать травм.

- не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям;

- при больших снегопадах и оттепели, выходя из зданий, не задерживаться на крыльце, а быстро отходить на безопасное расстояние (5 метров).

- если участок пешеходной дороги огорожен или идет сбрасывание снега с крыш, обязательно обойти это место на безопасном расстоянии;

- если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось, нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием.