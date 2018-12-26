Тамбовская Покровская ярмарка стала "Национальным событием России"

СЕГОДНЯ 14:21 2018-12-26T14:24:00+03:00

Еще 10 мероприятий на Тамбовщине получили звание лучших в стране

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Сегодня стали известны события, получившие статус "Национальное событие нового 2019 года". В их число вошла Покровская ярмарка в Тамбове. Еще 10 тамбовских праздников и фестивалей попали в ТОП-200 лучших в стране.

- Шесть главных туристических мероприятий Российской Федерации 2019 года объявил "Национальный календарь событий". По мнению компетентного жюри, Покровская ярмарка вошла в число мероприятий, "на которые обязательно нужно поехать в следующем году!", - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

За высокий статус боролись проекты, соответствующие следующим критериям: событие проводится не менее 5 лет, количество посетителей не менее 30 тысяч человек, на событие организуются туры как для российских, так и зарубежных туристов, событие признано брендовым на уровне субъекта, в котором оно проводится, и уже известна точная дата проведения на следующий год.

- Покровская ярмарка - самый лучший и самый главный бренд Тамбовской области. Она возвращает нашему городу былую славу и дарит несоизмеримую радость человеческого общения, - говорит губернатор Александр Никитин.

Также сегодня сформирован полный список туристических проектов России, получивших статус "ТОП-200 лучших событий года". Отбор проходил в 3 этапа. Первые победители были определены по итогам "Национальной премии в области событийного туризма". Вторым этапом стало народное голосование, проходившее на официальном сайте "Национального календаря событий".

- Тамбовская область стала лидером народного голосования. Далее следовала экспертная оценка проектов по целому ряду критериев: оригинальность, масштабность, устойчивость проведения, массовость, развитость инфраструктуры, медиаактивность, сезонность и другие, - отмечают в ведомстве.

В результате 10 тамбовских праздников и фестивалей, помимо Покровской ярмарки, вошли в ТОП-200. Это фестиваль яйца "Кукарекино", фестиваль "Сиреневая ночь", литературно-музыкальный фестиваль имени Сергеева-Ценского, фестиваль "Вишневарово", "Праздник русского сарафана", традиционные игры "Атмановские кулачки", фестиваль Мичуринского яблока, праздник "У Мичурина в саду", праздник "Осенние дары русской усадьбы" и международный марафон "Мучкап-Шапкино-любо!".