Тамбовчанин расправился со знакомой и бросил ее труп в заснеженном поле

СЕГОДНЯ 14:02 2018-12-26T14:02:00+03:00

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25 декабря в Уметском районе произошло убийство 40-летней женщины. Ее тело обнаружили в поле неподалеку от села Воронцовка. По подозрению в совершении преступления задержали 58-летнего местного жителя.

- Мужчина вместе со своей знакомой на личном автомобиле возвращался из Кирсановского района домой в Уметский район. По пути следования между ним и женщиной произошел конфликт, в ходе которого он достал нож и нанес ей несколько ударов в область шеи, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Чтобы скрыть преступление он оставил тело 40-летней потерпевшей в поле.

Сейчас в отношении жителя Уметского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.