В Тамбове «Нива» протаранила автобус 23-го маршрута

СЕГОДНЯ 11:19 2018-12-26T13:13:40+03:00

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26 декабря в Тамбове произошла авария с участим пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №23. В 7 часов 22 минуты он остановился в заездном кармане на остановке по ул. Карла Маркса (неподалеку от перекрестка улиц К. Маркса и Лермонтовской). На момент аварии в автобусе находилось около 50 человек. В этот момен в автобус «лоб в лоб» въехал автомобиль «Нива», за рулем которого находился 75-летний мужчина.

- Как пояснил водитель "Нивы", автомобиль, который двигался перед ним, внезапно затормозил, - говорят в пресс-службе регионального УГИБДД. - Ему, в свою очередь тоже пришлось нажать на тормоза, в результате чего машина потеряла управление и выскочила на встречную полосу, где столкнулась с автобусом.

В ДТП пострадала 18-летняя пассажирка автобуса - девушка стояла спиной к поручню, от удара о него она получила ушиб поясницы.

По свидетельству очевидцев, во время оформления ДТП сотрудников ГИБДД ожидал еще один «сюрприз». Полицейские попросили стать понятыми водителей нескольких, проезжавших мимо места аварии машин. Один из автолюбителей вызвал у сотрудников ГИБДД подозрения и его решили проверить на предмет алкогольного опьянения. В УГИБДД по Тамбовской области сообщили, что алкотестер дал положительный результат, у мужчины обнаружились остаточные признаки употребления спиртного. Скорее всего выпивал он накануне вечером, а утром решил сесть за руль. От управления автомобилем мужчину сразу же отстранили.

Всего же за утро 26 декабря в Тамбове произошли три серьезные аварии в которых пострадали люди