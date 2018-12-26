Тамбовчане смогут сфотографироваться на ледяном троне

СЕГОДНЯ 11:08 2018-12-26T11:08:28+03:00

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Традиционно в усадьбе Асеевых перед Новым годом пройдет фестиваль ледяных скульптур. Его открытие состоится 28 декабря в 18:00. Это событие приурочили к Году театра в России.

На территории парка появятся фигуры любимых с детства персонажей сказок и мультфильмов. Каждый желающий сможет сделать фото на роскошном ледяном троне. А маленьких тамбовчан ждет сказочная ледяная горка. Организаторы обещают, что не обойдется без символа 2019 года, и, конечно же, Деда Мороза и его внучки Снегурочки.

- На открытии Фестиваля гостей «Усадьбы Асеевых» ждёт торжественное представление публике ледяных скульптур, праздничный концерт с участием творческих коллективов города и области, детская развлекательная интерактивная программа «Зимние забавы у ёлки» с весёлыми аниматорами и, конечно, торговые ряды с горячий чаем, сладостями, ароматным шашлыком и разными вкусностями, - сообщает усадьба Асеевых.

Полюбоваться скульптурами можно будет и после открытия фестиваля, ежедневно с 7:00 до 23:00.