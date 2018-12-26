Тамбовчане «отбились» от строительства церкви на Центральном рынке?

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-26T11:54:44+03:00

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Жители Тамбова на общественных обсуждениях по проекту изменений в правила землепользования и застройки города выступили против возможного строительства храма на территории Центрального рынка. Оно становилось возможным в случае, если бы территория получила статус О4-1, на которой могут размещаться объекты религиозного назначения. В проекте правил землепользования и застройки предлагалось присвоить такой статус территории между торговым центром «Крата» и магазином «Альянс».

Летом этого года липецкие археологи провели на центральном рынке изыскания. По инициативе епархии специалисты искали здесь следы Христорождественского собора, который располагался на территории современного рынка до 1933 года. Археологи свою задачу выполнили и нашли исторические свидетельства существовавшего культового сооружения.

Однако, для того, чтобы восстановить здесь собор, необходимо изменить зонирование территории. Этот вопрос вынесли, как и предполагает закон, на обсуждение горожан. По результатам публичных обсуждений официально зарегистрировано более 80 обращений от жителей Тамбова, которые высказались против изменения зонирования территории Центрального рынка.

- Выражаем несогласие с тем, что территория Центрального ранка горда Тамбова будет относиться к зоне О4-1, предназначенной для размещения объектов религиозного назначения, так как это не соответствует назначению Центрального рынка, - говориться в обращениях горожан. - Предлагаем сохранить территорию в зоне, предназначенной для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения.

Как следует из итогового документа, составленного по результатам публичных обсуждений, предложения горожан учтены, а значит строительство храма на территории рынка не предполагается. Однако, публичные обсуждения носят лишь рекомендательный характер.