2018-12-26T10:02:11+03:00
Происшествия

Пожилой пешеход попал под колеса машины на Тамбовщине

ДТП случилось в Мичуринске
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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25 декабря в три часа дня около дома №101 на улице Революционной города Мичуринска произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-211440», 35-летний мужчина, допустил наезд на пешехода - 78-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому перекрестку, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии пожилой пешеход получил ранения и был доставлен в мичуринскую больницу имени Брюхоненко.

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