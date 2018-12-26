Пожилой пешеход попал под колеса машины на Тамбовщине

СЕГОДНЯ 10:02 2018-12-26T10:02:11+03:00

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25 декабря в три часа дня около дома №101 на улице Революционной города Мичуринска произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-211440», 35-летний мужчина, допустил наезд на пешехода - 78-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому перекрестку, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии пожилой пешеход получил ранения и был доставлен в мичуринскую больницу имени Брюхоненко.