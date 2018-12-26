Под Тамбовом в "лобовом" столкновении двух легковушек пострадали 9-летний ребенок и один из водителей

СЕГОДНЯ 09:37 2018-12-26T09:38:56+03:00

Их на "скорой" доставили в больницу

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25 декабря в 21 час 50 минут на 27 километре автодороги «Тамбов-Пенза» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором получили ранения два человека.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-211140», 47-летний мужчина, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем «Форд Куга» под управлением 46-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии водитель «Форда» и пассажир «ВАЗа» - девятилетний ребенок получили травмы и были госпитализированы во вторую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.