Тамбовские спортсмены завоевали "золото", "серебро" и "бронзу" на европейском первенстве по Фудокан карате
Тамбовчане успешно выступили на чемпионате и первенстве Европы по Фудокан карате. Соревнования прошли в Словении. За звание лучших боролись спортсмены из 29 стран. И представители Тамбовской области выдержали конкуренцию.
Так, София Ульева первенствовала в кумитэ (тренер Евгений Бартенев). Кристина Маярчук заняла 3 место в ката (тренер Максим Лазеев). Вместе со своим наставником Кристина завоевала и серебряную награду в энбу (показательный поединок).
Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области
- В соревнованиях приняли участие действительно лучшие спортсмены. Конкуренция была очень высокой, - отметил наставник тамбовских спортсменов, серебряный призер чемпионата Европы по Фудокан карате Максим Лазеев.
Кстати, тамбовчане приняли участие и в международном судейском семинаре, организованном на турнире. И теперь Максим Лазеев, Евгений Бартенев, Кристина Маярчук и София Ульева имеют международную судейскую категорию С по Фудокан карате.