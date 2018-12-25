2018-12-25T18:00:53+03:00
Спорт

Тамбовские спортсмены завоевали "золото", "серебро" и "бронзу" на европейском первенстве по Фудокан карате

Ребята громко заявили о себе на состязаниях
Ирина БУРЯКОВА
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Тамбовчане успешно выступили на чемпионате и первенстве Европы по Фудокан карате. Соревнования прошли в Словении. За звание лучших боролись спортсмены из 29 стран. И представители Тамбовской области выдержали конкуренцию.

Так, София Ульева первенствовала в кумитэ (тренер Евгений Бартенев). Кристина Маярчук заняла 3 место в ката (тренер Максим Лазеев). Вместе со своим наставником Кристина завоевала и серебряную награду в энбу (показательный поединок).

Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области

Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области

- В соревнованиях приняли участие действительно лучшие спортсмены. Конкуренция была очень высокой, - отметил наставник тамбовских спортсменов, серебряный призер чемпионата Европы по Фудокан карате Максим Лазеев.

Кстати, тамбовчане приняли участие и в международном судейском семинаре, организованном на турнире. И теперь Максим Лазеев, Евгений Бартенев, Кристина Маярчук и София Ульева имеют международную судейскую категорию С по Фудокан карате.

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