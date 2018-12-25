Более 3,5 тысяч тамбовских подростков устроились на работу

СЕГОДНЯ 17:20 2018-12-25T17:20:35+03:00

В основном ребята были заняты в летний период

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В уходящем 2018 году 3 тысячи 615 подростков в Тамбовской области смогли официально трудоустроиться и получить за свою работу деньги. 75 процентов несовершеннолетних работали летом. Подростки могли рассчитывать на зарплату в размере от 3 тысяч 200 рублей до 15 тысяч.

- Половина от общего количества трудоустроенных - несовершеннолетние, нуждающиеся в социальной поддержке государства: дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, из малообеспеченных, неблагополучных, многодетных, неполных семей, состоящие на учете в ОВД, на внутришкольном учете, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.