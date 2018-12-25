В Тамбове ищут без вести пропавшего мужчину

СЕГОДНЯ 17:06 2018-12-25T17:06:04+03:00

Следователи просят помощи в поисках Михаила Зюзина Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

О Михаиле Зюзине ничего неизвестно с июня этого года

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Тамбовские следователи проводится доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 31-летнего Михаила Зюзина. Последний раз мужчина выходил на связь со своей сестрой в июне текущего года.

- Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения Зюзина Михаила Борисовича и (или) его местонахождении, следственные органы просят обратиться по телефону 8 (4752) 75-94-11 (г. Тамбов), - комментируют в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.