2018-12-25T17:06:04+03:00
Происшествия

В Тамбове ищут без вести пропавшего мужчину

О Михаиле Зюзине ничего неизвестно с июня этого года
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Следователи просят помощи в поисках Михаила ЗюзинаСледователи просят помощи в поисках Михаила ЗюзинаФото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Тамбовские следователи проводится доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 31-летнего Михаила Зюзина. Последний раз мужчина выходил на связь со своей сестрой в июне текущего года.

- Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения Зюзина Михаила Борисовича и (или) его местонахождении, следственные органы просят обратиться по телефону 8 (4752) 75-94-11 (г. Тамбов), - комментируют в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 3,5 тысяч тамбовских подростков устроились на работу
Трех тамбовских пенсионерок мошенники обманули на полтора миллиона рублей
В Тамбове задержали 15-летнего школьника с наркотиками
Тамбовским работодателям дадут денег на привлечение сотрудников
Календарь событий Тамбовской области на 2019 год расскажет о самых интересных праздниках и фестивалях
Школьный автопарк Тамбовщины пополнили 49 новых автобусов
Тамбовский полицейский «проехал стометровку» на автомобиле нарушителя
Тамбовские полицейские задержали основного подозреваемого в краже 23 тонн семечек
В Тамбовском районе столкнулись два большегруза
В Тамбовской области мужчина пырнул ножом соседа по квартире
На Тамбовщине четыре человека пострадали в аварии с автобусом
Останки человека обнаружили после пожара в Тамбовской области
В тамбовской деревне, в которой оставалось всего 2 жителя, произошел пожар: 1 человек погиб
В Тамбовской области многодетные семьи могут посещать бассейн бесплатно
С 1 января у неработающих тамбовских пенсионеров увеличится пенсия: где и когда можно будет ее получить
Тамбовский хоспис закупил новое оборудование на 7 млн рублей
Сотрудники ГИБДД проверят, как тамбовчане перевозят детей
Тамбовчанина, который напал на жену в «Экономе», отправили в СИЗО
В Тамбовской области пьяный москвич прострелил голову товарищу