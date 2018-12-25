Трех тамбовских пенсионерок мошенники обманули на полтора миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:28 2018-12-25T16:31:19+03:00

Две пострадавшие женщины попадаются на уловки преступников уже второй раз

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24 декабря в дежурную часть поступило три заявления от жительниц Тамбова, которые поверили мошенникам и лишились своих сбережений.

Так, 80 тысяч рублей лишилась 72-летняя пенсионерка, которая регулярно выходит в интернет и пользуется услугами различных компаний, в том числе брокерских. Летом этого года, поверив преступникам, она предоставила доступ к своей банковской карте, после чего не досчиталась около 400 американских долларов.

- Полицейские с пострадавшей провели разъяснительные мероприятия. Несмотря на все предупреждения, женщина вновь стала жертвой мошенничества. 21 декабря пенсионерке позвонил неизвестный и сказал, что ей положена компенсация около 1 миллиона рублей за ранее проведенные операции, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Желание получить громадную сумму перевесило здравый смысл, она вновь предоставила доступ к своей карте, после чего лишилась порядка 80 тысяч рублей.

Стражи порядка вновь приняли заявление от обманутой тамбовчанки и организовали оперативно-розыскные мероприятия. В похожую ситуацию попала и 67-летняя пенсионерка. 12 декабря ей позвонил мужчина, представившийся управляющим финансовым отделом компании, он сообщил, что ей положена компенсация в 3 миллиона рублей. Однако для ее получения необходимо перечислить так называемый налог.

- Общение с этим мужчиной осуществлялось через программу "Скайп". В итоге пенсионерка поверила незнакомцу и самостоятельно перевела свои сбережения общей суммой 518 тысяч рублей на 5 счетов, - отмечают в полиции. - Финал общения очевиден: после перевода денег "управляющий" перестал отвечать на запросы тамбовчанки. Это не первый раз, когда и эта пенсионерка становится жертвой мошенников. Два года назад она открыла доступ к своей банковской карте, желая продать гараж по объявлению. Гараж продан не был, а вот сбережения с карты были списаны неизвестным преступником.

Самой внушительной суммы - 954 тысяч рублей - лишилась 70-летняя пенсионерка под предлогом получения компенсации за жилье и перерасчет пенсии. Несколько месяцев назад женщина узнала из рекламы на радио, что может претендовать на компенсацию за жилье. Она позвонила по указанному в рекламе номеру телефона, где ее добродушно проинформировали о реальной возможности получения подобной компенсации. Для получения трех миллионов рублей необходимо было перевести как "налог" 300 тысяч рублей. На тот момент у пенсионерки не было таких сбережений, поэтому получение компенсации отложилось.

- В ноябре фирма, "раздающая компенсации" вновь активизировалась, сумма компенсации выросла до 5 миллионов рублей. Но вырос и налог - около одного миллиона рублей. Однако впоследствии, как сказали ей мошенники, налог также может быть возвращен, - рассказывают в областном УМВД.

Пенсионерка отправилась по знакомым, собрала около миллиона рублей и переводом в 6 этапов отправила, надеясь получить 5 миллионов и вернуть еще 1 миллион. После этого преступники прекратили выходить на связь.

По всем этим фактам следственными органами тамбовской полиции возбуждены уголовные дела. Всего же с начала 2018 года более одной тысячи жителей Тамбовщины стали жертвами мошенников.