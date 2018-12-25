2018-12-25T16:00:40+03:00
Происшествия

В Тамбове задержали 15-летнего школьника с наркотиками

У подростка изъяли гашиш, который он приобрел через «тайник-закладку»
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На улице Чичерина в Тамбове 24 декабря полицейские остановили 15-летнего подростка, у которого при себе имелся сверток с одним граммом гашиша, что подтвердила проведенная экспертиза.

- Молодого человека опросили, получены признательные показания. Наркотическое средство подозреваемый приобрел бесконтактным способом через «тайник-закладку». Ведется документирование преступной деятельности. подозреваемый будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 3,5 тысяч тамбовских подростков устроились на работу
В Тамбове ищут без вести пропавшего мужчину
Трех тамбовских пенсионерок мошенники обманули на полтора миллиона рублей
Тамбовским работодателям дадут денег на привлечение сотрудников
Календарь событий Тамбовской области на 2019 год расскажет о самых интересных праздниках и фестивалях
Школьный автопарк Тамбовщины пополнили 49 новых автобусов
Тамбовский полицейский «проехал стометровку» на автомобиле нарушителя
Тамбовские полицейские задержали основного подозреваемого в краже 23 тонн семечек
В Тамбовском районе столкнулись два большегруза
В Тамбовской области мужчина пырнул ножом соседа по квартире
На Тамбовщине четыре человека пострадали в аварии с автобусом
Останки человека обнаружили после пожара в Тамбовской области
В тамбовской деревне, в которой оставалось всего 2 жителя, произошел пожар: 1 человек погиб
В Тамбовской области многодетные семьи могут посещать бассейн бесплатно
С 1 января у неработающих тамбовских пенсионеров увеличится пенсия: где и когда можно будет ее получить
Тамбовский хоспис закупил новое оборудование на 7 млн рублей
Сотрудники ГИБДД проверят, как тамбовчане перевозят детей
Тамбовчанина, который напал на жену в «Экономе», отправили в СИЗО
В Тамбовской области пьяный москвич прострелил голову товарищу