В Тамбове задержали 15-летнего школьника с наркотиками

СЕГОДНЯ 16:00 2018-12-25T16:00:40+03:00

У подростка изъяли гашиш, который он приобрел через «тайник-закладку»

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На улице Чичерина в Тамбове 24 декабря полицейские остановили 15-летнего подростка, у которого при себе имелся сверток с одним граммом гашиша, что подтвердила проведенная экспертиза.

- Молодого человека опросили, получены признательные показания. Наркотическое средство подозреваемый приобрел бесконтактным способом через «тайник-закладку». Ведется документирование преступной деятельности. подозреваемый будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.