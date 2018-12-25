Тамбовским работодателям дадут денег на привлечение сотрудников

СЕГОДНЯ 15:13 2018-12-25T15:13:09+03:00

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Тамбовская область стала одним из 16 субъектов РФ, которым выделят субсидии на привлечение кадров. Ее размер составит 225 тысяч рублей на одного работодателя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

- Средства выделяются на условиях софинансирования региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в регионах, привлечение работников в которые является приоритетным. Субсидии предоставляются в том числе на компенсацию расходов на проезд работника, его обустройство, наём или аренду жилья, обучение, - говорится в документе.

Добавим, что Тамбовщина успешно реализует программу по повышению мобильности трудовых ресурсов. В 2018 году в нее вложили порядка 21 миллиона рублей. Из них более 15 миллионов рублей – средства федерального бюджета, 1,4 миллиона рублей – средства регионального бюджета и 5,2 миллиона рублей - средства работодателей.