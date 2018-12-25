Тамбовским работодателям дадут денег на привлечение сотрудников
Тамбовская область стала одним из 16 субъектов РФ, которым выделят субсидии на привлечение кадров. Ее размер составит 225 тысяч рублей на одного работодателя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
- Средства выделяются на условиях софинансирования региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в регионах, привлечение работников в которые является приоритетным. Субсидии предоставляются в том числе на компенсацию расходов на проезд работника, его обустройство, наём или аренду жилья, обучение, - говорится в документе.
Добавим, что Тамбовщина успешно реализует программу по повышению мобильности трудовых ресурсов. В 2018 году в нее вложили порядка 21 миллиона рублей. Из них более 15 миллионов рублей – средства федерального бюджета, 1,4 миллиона рублей – средства регионального бюджета и 5,2 миллиона рублей - средства работодателей.