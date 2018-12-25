Календарь событий Тамбовской области на 2019 год расскажет о самых интересных праздниках и фестивалях

СЕГОДНЯ 15:12 2018-12-25T15:12:14+03:00

Будет доступна и его бесплатная электронная версия

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В ближайшее время состоится презентация Календаря событий Тамбовской области на 2019 год. Он расскажет о 60 самых значимых и интересных праздниках и фестивалях, которые пройдут в регионе в новом году.

- Открывает календарь раздел "Тамбовщина в цвету", посвященный массовому цветению растений. Буйное цветение - явление завораживающее, и этот календарь поможет туристам не пропустить уникальную красоту, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Многие события состоятся впервые. Например, февраль порадует жителей и гостей региона фестивалем "Лысогорские санки". В августе состоится фестиваль "Русские Спасы" в Умете, а в сентябре город Кирсанов приглашает гостей на "Воздвиженскую ярмарку". И это далеко не полный перечень событийных новинок.

Фото: пресс-служба администрации Тамбовской области

В календаре как никогда много событий, посвященных конноспортивным праздникам. Тамбовский ипподром рад гостям круглый год. Туристов готовятся встречать в Моршанском районе на "Фестивале орловского рысака", который пройдет в Новотомниково, в Шапкино Мучкапского района тоже пройдет ежегодный конноспортивный праздник.

- Ежегодно на гостеприимной тамбовской земле проходит не менее 50 крупных мероприятий, привлекающих туристов из разных уголков страны. Отличительной особенностью событийного туризма в регионе является его разноплановость - каждый обязательно найдет что-то для себя. Месяц за месяцем календарь расскажет, как на Тамбовщине умеют веселиться, где самая вкусная еда, а куда стоит отправиться за яркими впечатлениями и необыкновенно красивыми фотографиями, - отмечают специалисты туристско-информационного отдела, которые составляют ежегодный событийный календарь.

Новинкой календаря станет размещение дополнительной информации в виде qr-кодов. Отсканировав код в любом мобильном приложении для считывания qr-кодов, читатель сможет просмотреть короткий видеоролик о событии.

Бесплатная электронная версия "Календаря событий на 2019 год" станет доступна в ближайшее время на информационно-туристическом портале Тамбовской области.