2018-12-25T14:33:02+03:00
Общество

Школьный автопарк Тамбовщины пополнили 49 новых автобусов

Это "ГАЗы" и "Форды"
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Тамбовской областиФото: пресс-служба администрации Тамбовской области
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25 декабря вице-губернатор Наталья Астафьева и председатель областной Думы Евгений Матушкин вручили ключи от новых школьных автобусов главам администраций городов и районов региона и руководителям школ. Обладателями новых транспортных средств стали 33 образовательных организации. На покупку автобусов из федерального бюджета было выделено около 80 миллионов рублей. Новые автобусы заменят транспорт, который отслужил срок эксплуатации.

- Очень важно, что ребята будут ездить в школы в комфортных условиях. Кроме того, на современных школьных автобусах они смогут посещать музеи и театры региона, знакомиться с культурным и историческим наследием нашей области, - сказала Наталья Астафьева.

Парк школьных автобусов пополнили 27 автобусов марки "ГАЗ" и 22 - "Форд Транзит". Они оснащены тахографами и аппаратурой спутниковой навигации "ГЛОНАСС". Обслуживанием системы перевозок школьников в регионе занимается ТОГБУ "Школьный автобус".

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