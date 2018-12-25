Школьный автопарк Тамбовщины пополнили 49 новых автобусов

СЕГОДНЯ 14:33 2018-12-25T14:33:02+03:00

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25 декабря вице-губернатор Наталья Астафьева и председатель областной Думы Евгений Матушкин вручили ключи от новых школьных автобусов главам администраций городов и районов региона и руководителям школ. Обладателями новых транспортных средств стали 33 образовательных организации. На покупку автобусов из федерального бюджета было выделено около 80 миллионов рублей. Новые автобусы заменят транспорт, который отслужил срок эксплуатации.

- Очень важно, что ребята будут ездить в школы в комфортных условиях. Кроме того, на современных школьных автобусах они смогут посещать музеи и театры региона, знакомиться с культурным и историческим наследием нашей области, - сказала Наталья Астафьева.

Парк школьных автобусов пополнили 27 автобусов марки "ГАЗ" и 22 - "Форд Транзит". Они оснащены тахографами и аппаратурой спутниковой навигации "ГЛОНАСС". Обслуживанием системы перевозок школьников в регионе занимается ТОГБУ "Школьный автобус".