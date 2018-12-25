Тамбовский полицейский «проехал стометровку» на автомобиле нарушителя

СЕГОДНЯ 14:15 2018-12-25T14:15:36+03:00

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На Тамбовщине 25-летний житель Воронежской области осужден за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и применение насилия в отношении полицейского.

Как установили следствие и суд, 11 марта этого года, уже подвергнутый ранее административному наказанию за пьяную езду молодой человек, вновь сел нетрезвым за руль и после попытки скрыться был остановлен сотрудниками ДПС в районе села Козьминка Мордовского района. Автоинспектор попросил водителя выйти из машины, но тот проигнорировал его требование. Тогда полицейский попытался разблокировать дверь изнутри через приоткрытое стекло, но в это время парень начал движение. Рука стража порядка оказалось зажатой, и таким образом воронежец протащил его около ста метров, причинив тем самым физическую боль.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 2,5 года, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.