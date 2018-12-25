Тамбовские полицейские задержали основного подозреваемого в краже 23 тонн семечек

СЕГОДНЯ 13:20 2018-12-25T13:23:24+03:00

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В начале декабря в полицию поступила информация, что со складов фермерского хозяйства в Мучкапском районе пропало 23 тонны семян подсолнечника. Стражи порядка прибыли на место зафиксировали следы проникновения, изъяли отпечатки протекторов шин, следы обуви и другие улики. Опросили жителей близлежащих населенных пунктов, проверили грузовые автомобили и т.д.

В итоге у оперативников появилась информация о возможной причастности трех мужчин к совершению этой кражи. Двое из них - местные жители в возрасте 31 и 55 лет, их задержали и опросили, третий - 32-летний житель Тамбова - был объявлен в розыск.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

- Мужчины пояснили, что житель областного центра ввел их в заблуждение, предложив заработок - забрать семена подсолнечника в одном из фермерских хозяйствах и реализовать. Якобы глава хозяйства имел долг, но не хотел возвращать. В ночное время, воспользовавшись отсутствием охраны на складе, мужчины подогнали два грузовика и вручную загрузили семечки в кузов машин, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Каждый автомобиль сделал девять рейсов из поселка Мучкапский в Уварово, где тамбовчанин договорился о приемке семян подсолнечника на переработку.

В настоящее время подозреваемого в преступлении тамбовчанина задержали. Мужчина сознался, что обманул своих знакомых, никакого долга у главы фермерского хозяйства перед ним не было. Сейчас полицейские продолжают расследование уголовного дела.