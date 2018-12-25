В Тамбовском районе столкнулись два большегруза

СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-25T13:01:57+03:00

ДТП произошло на 13-м километре автодороги «Северный обход города Тамбова» Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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На 13-м километре автодороги «Северный обход города Тамбова» в Тамбовском районе 24 декабря около 09:10 произошло ДТП с участием большегрузов. Самосвал «КамАЗ-65115» в составе прицепа «АМ340568», которым управлял 45-летний мужчина, столкнулся с движущимся во встречном направлении седельным тягачом «МАН ТGХ» в составе полуприцепа «Шмитц», под управлением 47-летнего водителя.

По информации регионального УГИБДД, в результате аварии водитель «КамАЗа» был госпитализирован в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.