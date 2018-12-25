2018-12-25T13:01:57+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе столкнулись два большегруза

Имеется пострадавший
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
ДТП произошло на 13-м километре автодороги «Северный обход города Тамбова»ДТП произошло на 13-м километре автодороги «Северный обход города Тамбова»Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

На 13-м километре автодороги «Северный обход города Тамбова» в Тамбовском районе 24 декабря около 09:10 произошло ДТП с участием большегрузов. Самосвал «КамАЗ-65115» в составе прицепа «АМ340568», которым управлял 45-летний мужчина, столкнулся с движущимся во встречном направлении седельным тягачом «МАН ТGХ» в составе полуприцепа «Шмитц», под управлением 47-летнего водителя.

По информации регионального УГИБДД, в результате аварии водитель «КамАЗа» был госпитализирован в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 3,5 тысяч тамбовских подростков устроились на работу
В Тамбове ищут без вести пропавшего мужчину
Трех тамбовских пенсионерок мошенники обманули на полтора миллиона рублей
В Тамбове задержали 15-летнего школьника с наркотиками
Тамбовским работодателям дадут денег на привлечение сотрудников
Календарь событий Тамбовской области на 2019 год расскажет о самых интересных праздниках и фестивалях
Школьный автопарк Тамбовщины пополнили 49 новых автобусов
Тамбовский полицейский «проехал стометровку» на автомобиле нарушителя
Тамбовские полицейские задержали основного подозреваемого в краже 23 тонн семечек
В Тамбовской области мужчина пырнул ножом соседа по квартире
На Тамбовщине четыре человека пострадали в аварии с автобусом
Останки человека обнаружили после пожара в Тамбовской области
В тамбовской деревне, в которой оставалось всего 2 жителя, произошел пожар: 1 человек погиб
В Тамбовской области многодетные семьи могут посещать бассейн бесплатно
С 1 января у неработающих тамбовских пенсионеров увеличится пенсия: где и когда можно будет ее получить
Тамбовский хоспис закупил новое оборудование на 7 млн рублей
Сотрудники ГИБДД проверят, как тамбовчане перевозят детей
Тамбовчанина, который напал на жену в «Экономе», отправили в СИЗО
В Тамбовской области пьяный москвич прострелил голову товарищу