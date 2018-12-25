В Тамбовской области мужчина пырнул ножом соседа по квартире

СЕГОДНЯ 12:10 2018-12-25T12:10:22+03:00

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В Рассказовском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

По версии следствия, поздно вечером 12 декабря этого года мужчина в своей квартире выпивал вместе с приятелями. Они шумели и разговаривали на повышенных тонах, что возмутило соседа подозреваемого. Парень сделал ему замечание, в ответ на которое получил удар ножом в шею. Несмотря на полученное ранение, 23-летнему молодому человеку удалось «обезоружить» нападавшего. Ему вовремя оказали медицинскую помощь, поэтому он остался жив.

- В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообшает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.